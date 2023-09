Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auseinandersetzung auf dem Exerzierplatz und Gerüchte um einen Amoklauf

Pirmasens (ots)

Die Polizei erreichte am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, die telefonische Mitteilung, dass es auf dem Exerzierplatz/Johanniskirche zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Es würden sich mehrere Personen auf dem Platz aufhalten, und es sei auch eine Machete gesehen worden. Einsatzkräfte trafen vor Ort zwei leicht verletzte Männer an. Sie hatten Schnittwunden an einem Arm und Finger. Die Verletzten im Alter von 21 und 23 Jahren gaben an, dass sie von fünf Personen attackiert wurden. Die Täter sollen mutmaßlich zwei Macheten, zwei Faustfeuerwaffen und eine Handgranate dabeigehabt haben. Die Angaben werden derzeit von der Polizei überprüft und sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Angreifer seien schließlich in Richtung Luisenstraße geflüchtet. Die beiden Verletzten wurden in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Sie konnten die Klinik bereits wieder verlassen. Aktuell dauern die Fahndungsmaßnahmen nach den Verdächtigen an.

Über die Sozialen Netzwerke im Internet verbreitet sich aktuell das Gerücht eines Amoklaufs am Pirmasenser Krankenhaus, demnach sollen Ausgangssperren verhängt worden und Polizeihubschrauber im Einsatz sein. Die Polizei stellt ausdrücklich klar, dass an diesen Gerüchten nichts dran ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind sich die Personen der Auseinandersetzung auf dem Exerzierplatz gegenseitig bekannt. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang aktuell wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung.

Zeugen, die Hinweise geben können oder die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |pdps

