POL-PDPS: Sachbeschädigung

Zweibrücken (ots) - Im Zeitraum vom 07.-08.09.2023 wurde an einem Anhänger der Marke Humbaur, welcher in der Meisenstraße am Fahrbahnrand abgestellt war, das angebrachte ZW-Kennzeichen entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 9760, bzw. per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeiinspektion Zweibrücken Telefon: 06332-976-0 www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken ...

