Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruchsversuch in Wohnhaus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Gerhard-Domagk-Straße;

Tatzeit: 25.12.2023, zwischen 01.00 Uhr und 07.30 Uhr;

Einem Einbruchsversuch standgehalten hat eine Terrassentür in der Nacht zum Montag (1. Weihnachtstag) in Bocholt. Unbekannte hatten versucht, gewaltsam in ein Wohnhaus an der Gerhard-Domagk-Straße einzudringen. Das Unterfangen misslang. Zu dem Geschehen kam es zwischen 01.00 Uhr und 07.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

