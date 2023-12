Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Verkehrsunfall mit einem Massenanfall von verletzten Personen

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Am späten Nachmittag des 16.12.2023 wurde die Feuerwehr Gladbeck zu einem Verkehrsunfall mit einem Massenanfall von verletzten Personen alarmiert. Der Verkehrsunfall ereignete sich im Kreuzungsbereich der Beisenstraße und der Auffahrt zur BAB A2 Fahrtrichtung Hannover. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde unmittelbar mit der Erstversorgung der beteiligten Personen begonnen. In den zwei verunfallten Fahrzeugen befanden sich insgesamt sieben Personen. Davon waren vier Kinder zwischen 17 Monaten und 10 Jahren, sowie drei erwachsene Personen. Eines der Kinder wurde schwer verletzt. Die anderen Beteiligten waren leicht oder gar nicht verletzt. Nach der Sichtung, bzw. der Versorgung durch die Notärzte vor Ort wurden alle mit Rettungs- oder Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr Gladbeck wurde bei diesem Einsatz mit Rettungsmitteln von der Berufsfeuerwehr Bottrop und der Feuerwehr Dorsten unterstützt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen (RT)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell