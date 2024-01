POL-PDKL: Pkw-Fahrer unter Kokaineinfluss

Sitters (Donnersbergkreis) (ots) - Am Dienstagmittag kam es in der Hauptstraße zu einem Glätteunfall mit einem Schulbus. Der Bus rutschte infolge überfrorener Nässe auf leicht abschüssiger Fahrbahn beim Rechtsabbiegen in die Kirchenstraße mit dem Fahrzeugheck gegen eine Hauswand. Drei im Bus sitzende Schulkinder blieben glücklicherweise unverletzt. Am Bus und an der Hauswand entstand Sachschaden. |pirok ...

