Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gemeinsame Presseerklärung der Polizeidirektion Kaiserslautern und der Stadt Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Am Nachmittag gingen im Stadtgebiet zwei Versammlungen unter freiem Himmel zu Ende.

Gegen 11 Uhr startete an der Stiftskirche ein Aufzug unter dem Motto: "Nie wieder ist jetzt". Die Wegstrecke führte die Versammlungsteilnehmer von der Marktstraße, Spittelstraße, über den Synagogenplatz in die Fischerstraße, Altenwoogstraße, den Barbarossaring und letztendlich zum Messeplatz wo der Aufzug gegen 12:15 Uhr eintraf. Nach der Ankunft des Aufzugs auf dem Messplatz fanden dort Kundgebungen bis 14:45 Uhr statt. Insgesamt nahmen 6000 Menschen an der Versammlung teil.

Am frühen Nachmittag startetet eine zweite Kundgebung am Schillerplatz. Unter Zuhilfenahme von Transparenten, Bannern und Lautsprechern demonstrierten dort ca. 40 Personen bis 15:30 Uhr.

Die Polizei begleitete beide Versammlungen. Sie verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Im Innenstadtbereich kam es wegen des Aufzugs am Mittag zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. |DSI

