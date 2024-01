Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wohnungseinbruchsdiebstahl; Täter nutzen die Abwesenheit der Hausbewohner

Desloch (ots)

Am Samstag den 27.01.24 wird gegen 17:00 Uhr ein Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Biengarten" in Desloch gemeldet. Durch spätere Ermittlungen konnte erhoben werden, dass bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner nutzten und sich bereits am Nachmittag des 25.01.24 vermutlich durch Einschlagen eines seitlichen Fensters Zutritt zum Anwesen verschafften. Im Gebäudeinneren wurden gezielt die Schlafzimmer angegangen. Als Diebesgut konnten die Täter zwei Tresore entwenden. Letztlich ergab sich somit Diebesgut aus Bargeld, Edelmetall und Schmuck im Wert von ca. 50.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell