Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand in Waschraum

Bild-Infos

Download

Offenbach-Hundheim (ots)

Am Sonntag den 28.01.2024 wird ein Hauseigentümer in der Straße "Auf dem Hügel" in Offenbach-Hundheim gegen 02:30 Uhr durch zwei laute Knallgeräusche aus dem Schlaf gerissen. Die Geräusche kamen aus dem Waschraum. Bei einer Nachschau vor Ort kam es noch zu einer kleinen Explosion, wodurch der Hauseigentümer an der Schulter verletzt wurde. Ursächlich war vermutlich ein technisches Gerät welches im Waschraum in Brand geriet. Der Brandherd konnte im Nachgang durch die Feuerwehr abgelöscht werden Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell