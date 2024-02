POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Hückelhoven (ots) - Unbekannte drangen gewaltsam in den Lagerverschlag eines Mehrfamilienhauses an der Jülicher Straße ein und erbeuteten einen Laptop sowie einen Router. Aus dem Fahrradraum entwendeten sie zudem ein Pedelec. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 9. Februar (Freitag), 16 Uhr, und dem 10. Februar (Samstag), 10.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

