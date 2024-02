POL-HS: Diebstahl aus Lagerverschlag und Fahrradraum

Wegberg-Tüschenbroich (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (13. Februar) wurden Feuerwehr und Polizei zum Brand eines Wohnmobils gerufen. Gegen 00.15 Uhr hatte eine Anwohnerin der Gerderhahner Straße Feuerschein an einem Wohnmobil entdeckt. Dem Eigentümer gelang es noch, ein direkt neben dem Wohnmobil abgestelltes Fahrzeug zu versetzen, so dass an diesem nur leichter Sachschaden entstand. Das Wohnmobil brannte komplett ab. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch den Brand ...

