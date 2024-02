Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Wegberg-Dalheim (ots)

Einbrecher drangen zwischen letzter Woche Donnerstag (8. Februar), 14.30 Uhr, und Freitag (9. Februar), 08.40 Uhr, gewaltsam in ein am Philosophenweg gelegenes Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei fiel ihnen Bargeld in die Hände, welches sie entwendeten.

