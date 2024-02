POL-HS: Geldbörse aus Pkw entwendet

Heinsberg (ots) - Hückelhoven-Kleingladbach - Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Samstag, den 10.02.2024 wurde durch noch unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Gladbach aufgehebelt. Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und übernahm die weiteren Ermittlungen. Erkelenz - Ladendieb attackiert auf der Flucht Verkäufer ...

mehr