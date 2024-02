Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 11.02.2024

Hückelhoven-Kleingladbach - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Samstag, den 10.02.2024 wurde durch noch unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Gladbach aufgehebelt. Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und übernahm die weiteren Ermittlungen.

Erkelenz - Ladendieb attackiert auf der Flucht Verkäufer

Am Samstag, 10.02.2024 gegen 16.45 Uhr wurden durch einen 45 jährigen Mann aus Georgien in einem Supermarkt in der Adam-Opel-Straße Waren entwendet. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl, verfolgte den Täter und hielt diesen fest. Daraufhin griff der Dieb den Mitarbeiter am Hemdkragen, schubste ihn weg und schlug mit der Einkauftüte nach ihm. Es kam im weiteren Verlauf zu einem zweiten Fluchtversuch, den der Mitarbeiter jedoch verhindern konnte. Der alkoholisierte Mann wurde vorläufig festgenommen und der Wache zugeführt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Karneval am Nelkensamstag im Kreis Heinsberg

Die Karnevalsumzüge und -veranstaltungen im Heinsberger Kreisgebiet verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich und störungsfrei.

