Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ratzeburg (ots)

27. Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 2512.2023 - Mühlenrade

Am Montagabend (25.12.2023) kam es am Einmündungsbereich Möllner Straße / L220 / Dorfstraße in Mühlenrade zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnisstand befuhr gegen 20.55 Uhr ein 45-Jähriger aus dem Ratzeburger Umland mit einem Toyota Auris die Möllner Straße in Mühlenrade aus Schretstaken kommend. Im Einmündungsbereich zur L 220 bog er nach links in die Dorfstraße in Richtung Hamfelde ab.

Dabei kam es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw Audi. Dessen 23-jährige Fahrerin aus dem Trittauer Umland befuhr die Dorfstraße aus Köthel kommend in Richtung Hamfelde.

Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.

Ein bei der Unfallaufnahme freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Toyota-Fahrer ergab einen vorläufigen Wert von 2,2 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.

Er wird sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

