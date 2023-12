Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Feuer im Mehrfamilienhaus in Oststeinbek

Ratzeburg (ots)

27. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 25.12.2023 - Oststeinbek

Am 25.12.2023 kam es gegen 11.20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Eichredder in Oststeinbek. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, so dass ein Ausbreiten auf weitere Wohnungen verhindert wurde.

Die brandbetroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Eine weitere Wohnung im Dachgeschoss wurde durch Brandgase in Mitleidenschaft gezogen, so dass diese am Brandtag nicht mehr genutzt werden konnte.

Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell