Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizeiliche Bilanz zum Sturmtief "Zoltan"

Ratzeburg (ots)

22. Dezember 2023 | Polizeidirektion Ratzeburg

Ab Donnerstagmittag (21.12.2023) beschäftigte das Sturmtief "Zoltan" viele Einsatzkräfte, so auch in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg.

Vom 21.12.2023, 12.00 Uhr bis 22.12.2023,05.00 Uhr kam es zu insgeamt 30 Einsätzen im Zusammenhang mit dem Sturm im gesamten Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg.

Hiervon mussten je 15 Einsätze im Kreis Stormarn und 15 Einsätze im Kreis Herzogtum Lauenburg von vielen ehrenamtlichen Einsatzkräften und den Beamten bewältigt werden.

In den meisten Fällen handelte es sich um umgestürzte Bäume und Äste, die Fahrbahnen versperrten. Auch Baustellenabsicherungen wurden durch den Sturm teilweise umgeworfen.

Im Zusammenhang mit dem Sturm gab es zum Glück keine Verletzten.

Besonderheiten:

Um 23.00 Uhr stürzte in Travenbrück ein Baum auf ein Gebäude und ein Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. In Mölln in der Görlitzer Straße stürzte gegen 22.25 Uhr ebenfalls ein Baum auf ein Gebäude und zerstörte das Dach komplett. Auch hier wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell