Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Protestaktionen durch Landwirte

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck, des Kreises Stormarn, des Kreises Herzogtum Lauenburg und der Polizeidirektion Ratzeburg

21. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - Kreis Herzogtum Lauenburg

Heute Morgen haben sich im gesamten Polizeidirektionsbereich Ratzeburg mehrere Landwirte mit ihren Traktoren unangemeldet versammelt und Protestaktionen durchgeführt.

Gegen 06.30 Uhr fuhren 15 Traktoren im Autobahnkreuz Bargteheide auf die BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg und benutzten dabei alle drei Fahrspuren. Dabei verringerten sie ihre gefahrene Geschwindigkeit auf ca. 10 km/h, was eine Staubildung im aufgekommenen Berufsverkehr nach sich zog. Nach polizeilicher Aufforderung verließen sie die Autobahn an der Anschlussstelle Ahrensburg wieder. Von den Fahrern wurden die Personalien festgestellt und es werden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet.

Es folgten entlang der BAB 1 an mehreren Autobahnauffahrten in Richtung Hamburg weitere Protestaktionen. So wurden die Auffahrten Ahrensburg, Bargteheide und Bad Oldesloe zeitweise durch Traktoren blockiert. Diese Aktionen wurden gemäß einer Absprache zwischen der Versammlungsbehörde des Kreises Stormarn und der Polizeidirektion polizeilich begleitet. Da im Vorwege die Anzeigepflicht dieser Versammlungen ausblieben, wird seitens des Kreises Stormarn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Auch im Kreis Herzogtum Lauenburg kam es zu Protestaktionen durch Landwirte. Ca. 50 Traktoren fuhren ab 08.30 Uhr von Wotersen aus zur B 207 in Richtung Süden bis zum Börnsener Kreisel und zurück. Auch diese Fahrt wurde im Vorwege nicht bei der Versammlungsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg angezeigt, daher wird auch hier ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Konvoi wurde sodann polizeilich begleitet. Es kam durch die Protestaktionen zu Verkehrsbehinderungen.

