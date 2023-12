POL-RZ: Wer kann Hinweise nach einem Einbruch geben? - Kriminalpolizei ermittelt

Ratzeburg (ots) - 20. Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.12.2023 - Ratzeburg Gestern Nachmittag (19.12.2023) ist es in Ratzeburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. In der Zeit von 14.45 Uhr bis 18.20 Uhr verschafften sich Unbekannte in der Händelstraße über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten dort die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Angaben ...

