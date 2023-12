POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Raub eines Rucksackes

Ratzeburg (ots) - 19. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 17.-18.12.2023 - Bad Oldesloe Am Montagmorgen (18.12.2023) wurde festgestellt, dass auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hamburger Straße in Bad Oldesloe diverse Münzautomaten an der Waschhalle aufgebrochen wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen suchten die unbekannte Täter zwischen dem 17.12.2023, 22.30 Uhr und 18.12.2023, 07.50 Uhr das Firmengelände auf. ...

