Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Raubüberfall auf Tankstelle, Täter erbeuten Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

18. Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.12.2023 - Schwarzenbek

Samstagabend (16.12.2023) kam es gegen 19.45 Uhr in der Möllner Straße bei einer Tankstelle zu einem Raubüberfall. Zwei bisher unbekannte Täter betraten den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt einer augenscheinlich schwarzen Schusswaffe die 21 Jahre alte Mitarbeiterin der Tankstelle auf, ihnen das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Nachdem die Angestellte den Tätern Bargeld in noch nicht genau bekannter Höhe ausgehändigt hatte, flüchteten diese in Richtung Europabrücke und weitergehend dann in unbekannte Richtung.

Verletzt wurde niemand.

Die beiden männlichen Täter wurden von der Angestellten wie folgt beschrieben:

Der erste Täter sei ca. 180 cm groß gewesen. Er war maskiert, trug eine schwarze Sturmhaube und helle Handschuhe. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose sowie dunklen Turnschuhen mit dunkler Sohle. Bei sich trug er eine blaue Sporttasche mit gelben Reißverschluss.

Der zweite Täter sei ebenfalls 180 cm groß gewesen. Dieser habe einen schwarzen Kapuzenpullover, eine olivgrün-schwarze Hose mit orangenen Zippern sowie dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle getragen. Auch dieser Täter trug helle Handschuhe.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder sonst Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistelle in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell