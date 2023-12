Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Automatenaufbruch in Bad Oldesloe

Ratzeburg (ots)

19. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 17.-18.12.2023 - Bad Oldesloe

Am Montagmorgen (18.12.2023) wurde festgestellt, dass auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hamburger Straße in Bad Oldesloe diverse Münzautomaten an der Waschhalle aufgebrochen wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen suchten die unbekannte Täter zwischen dem 17.12.2023, 22.30 Uhr und 18.12.2023, 07.50 Uhr das Firmengelände auf. Dort öffneten sie gewaltsam die Münzfächer bei den Waschhallen und entwendeten eine noch unbekannte Menge an Bargeld.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat im angegebenen Tatzeitraum in der Hamburger Straße in Bad Oldesloe Personen beobachtet, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber setzten sich bitte mit den Beamten unter der Telefonnummer 04531/501-0 in Verbindung.

