Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Parkplatzunfall mit mehreren beschädigten PKW

Linz am Rhein (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 16 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Scherer Passage in der Straße Am Sändchen zu einem Verkehrsunfall bei dem insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt und zwei Personen leicht verletzt wurden. Aufgrund eines Bedienfehlers verlor der 86-jährige Unfallverursacher die Kontrolle über seinen Skoda Fabia und fuhr rückwärts gegen zwei geparkte PKW. Ein PKW Ford Focus wurde soweit verschoben, dass ein daneben stehender Passant zwischen diesem und einen daneben stehenden BMW, mit dem Bein eingequetscht wurde. Weiterhin wurde die Fahrerin des Ford Focus, die ebenfalls neben ihrem Fahrzeug stand, an der Lippe verletzt. Der Verletzte 57-jährige kam vorsorglich ins Krankenhaus. Auch die 81-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde wegen eines Schocks vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen dürfte sich auf ca. 20.000 EUR belaufen. Drei der Fahrzeuge waren aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell