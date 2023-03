Polizei Münster

POL-MS: Bargeld abgehoben und an Unbekannten übergeben - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Samstagnachmittag (18.3., zwischen 15 und 16 Uhr) hat ein Unbekannter einen 72-jährigen Münsteraner in der Nähe des Bremer Platzes dazu genötigt, Bargeld von der Bank abzuholen und ihm auszuhändigen.

Der Unbekannte sprach den Münsteraner in der Nähe einer Gaststätte an der Schillerstraße an und wiederholte mehrmals, dass dieser ihm 250 Euro geben soll. Durch das aggressive Auftreten fühlte sich der 72-Jährige bedroht. Aus diesem Grund ging der Mann mit dem Unbekannten zu einer Bank an der Wolbecker Straße und hob 250 Euro ab. Das Geld übergab er dem Tatverdächtigen. Der Täter wird als 1,80 Meter groß und dunkelhaarig beschrieben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei Münster zu melden.

