Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: E-Bikes entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle entwendeten unter Anwendung von Gewalt am Mittwoch, den 11.10.2023, im Zeitraum von circa 18:00 bis 20:00 Uhr, zwei Pedelecs in der Straße "Auf der Leer". Der Gesamtwert der Räder wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Bei den E-Bikes handelt es sich um ein dunkelgrünes Damenrad der Marke "Zündapp" sowie ein Damenrad der Marke "Kalkhoff". Wer Hinweise auf die Tat oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 43 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Tel.: 06151 / 969-41110).

