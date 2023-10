Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Dieb nutzt Abwesenheit aus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter nutzte am Montag, 09.10.2023 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr die Abwesenheit von Bewohnern in der Hauptstraße in Lottstetten aus und drang in ein unverschlossenes Einfamilienhaus ein. Dort wurde eine noch unbestimmte Menge Bargeld entwendet.

Der Polizeiposten Jestetten (07745 7234) hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) entsprechende Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell