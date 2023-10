POL-FR: Laufenburg: Auffahrunfall mit mehrere Leichtverletzten

Freiburg (ots) - Am Montag, 09.10.2023, gegen 09.10 Uhr, geriet auf der Bundesstraße 317, zwischen den Ortschaften Fahl und Feldberg ein Pkw in Brand. Der Pkw brannte komplett aus. Der 52-jähriger Fahrer des Pkw befuhr die Strecke von Fahl kommend in Richtung Feldberg, als er aufgrund eines technischen Defektes auf einer Sperrfläche in der Mitte der Bundesstraße ...

mehr