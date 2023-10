Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental: Gebäudeecke touchiert und weitergefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 06.10.2023 bis Samstag, 07.10.2023, streifte ein unbekanntes Fahrzeug in einer Kurve die Gebäudeecke eines Hauses in der Hebelstraße 18. Vermutlich wurde der Schaden von einem größeren Fahrzeug verursacht. Ein Zeuge will einen Lastkraftwagen mit einem hellen Auflieger beobachtet haben, welche mehrfach in der Kurve rangiert habe. Die Höhe des Sachschadens ist hier momentan nicht bekannt. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell