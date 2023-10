POL-FR: Gemarkung Todtnau: Fahrzeugbrand auf Bundesstraße 317

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitag, 06.10.2023 bis Samstag, 07.10.2023, streifte ein unbekanntes Fahrzeug in einer Kurve die Gebäudeecke eines Hauses in der Hebelstraße 18. Vermutlich wurde der Schaden von einem größeren Fahrzeug verursacht. Ein Zeuge will einen Lastkraftwagen mit einem hellen Auflieger beobachtet haben, welche mehrfach in der Kurve ...

mehr