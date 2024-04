Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tankstellenshop in Fellbach überfallen - Einbruch in Warenhaus

Aalen (ots)

Fellbach - Raub - E-Zigaretten aus Tankstellenshop entwendet

Waren mit einem niedrigen, dreistelligen Wert wurden am Freitagmorgen (29.03.2024) bei einem Überfall auf eine Tankstelle erbeutet. Ein bislang nicht identifizierter Mann betrat in den frühen Morgenstunden den Tankstellenshop in der Schorndorfer Straße, hielt sich dort im Verkaufsraum auf und schaute sich für eine geraume Zeit um. Kurz darauf gegen 7.40 Uhr ging er schließlich zur Kasse, bedrohte die Angestellte und ergriff zeitgleich eine Packung E-Zigaretten. Danach flüchtete der Tatverdächtige samt Beute aus dem Geschäft. Die Angestellte blieb bei dem Vorfall körperlich unversehrt.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zur Klärung des Tatgeschehens übernommen. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen werden. Insbesondere von Bedeutung ist auch, ob der Täter vor oder nach dem Tatgeschehen im Bereich der Tankstelle wahrgenommen oder bei der Flucht beobachtet wurde.

Backnang: In Warenhaus eingebrochen

In der Industriestraße wurde am Samstagabend kurz nach Geschäftsende gegen 22.10 Uhr in ein Warenhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter sind gewaltsam ins Gebäude eingedrungen, indem sie ein Fenster einschlugen und in einen Tresorraum einstiegen. Dort wurden aus einem noch nicht abgeschlossenen Tresor Bargeld entwendet. Zeugenangaben zufolge sind nach dem Geschehen zwei Tatverdächtige zu Fuß geflüchtet. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen und bittet nun unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise auf die geflüchteten Tatverdächtigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell