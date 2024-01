Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Versicherung

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Donnerstagabend einen 25-jährigen Fahrer eines E-Scooters, der auf dem Gehweg in der Bernhardstraße in Meiningen unterwegs war. Am Roller war kein Versicherungskennzeichen angebracht und der Mann gab auch an, überhaupt keine Versicherung abgeschlossen zu haben. Aus diesem Grund wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell