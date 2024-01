LPI-SHL: Tasche geklaut

Sünna (ots) - Dienstagnachmittag riefen bislang unbekannte Täter bei einem Mann in Sünna an, stellten sich mit "Polizei Vacha" vor und teilten mit, dass der Sohn des 51-Jährigen einen tödlichen Unfall verursacht hätte. In dem ca. eine Stunde dauernden Gespräch forderten die Täter fast 50.000 Euro Kaution. Der Betrug flog auf, als der Sohn wohlbehalten an der Wohnanschrift ankam. Es entstand kein Schaden. Bitte ...

