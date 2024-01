Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen einen Mercedes, der in der Straße "Am Ammertal" in Benshausen geparkt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0020964/2024 bei der Polizei in Suhl zu melden.

