Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tür zerkratzt

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Mittwoch in der Zeit von 16:40 Uhr bis 16:55 Uhr einen blauen Seat, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Alexander-Gerbig-Straße in Suhl geparkt war. Wie hoch der Schaden durch die zwei tiefen Spuren im Lack der Fahrertür ist, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0021463/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

