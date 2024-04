Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Schwäbisch Hall - Viele Fahrer deutlich über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit

Aalen (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit ist war in den vergangenen Jahren stets Unfallursache Nummer Eins bei den tödlichen Verkehrsunfällen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen. Die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst hat über das Osterwochenende Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Schwäbisch Hall durchgeführt und einige, teils gravierende Verstöße festgestellt. Drei Verkehrsteilnehmer, ein Motorradfahrer und zwei PKW-Lenker wurden am Samstagnachmittag auf der Westumgehung K 2576 bei Schwäbisch Hall im 100 km/h-Bereich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Fahrer eines Suzuki-Motorrades war mit 156 m/h unterwegs, während die Autofahrer in ihren BMW mit 149 und 150 km/h fuhren. Alle drei Fahrer erwarten zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei, ein Bußgeld von mehreren hundert Euro, sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Auch auf der B19 wurden über das Osterwochenende Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Am Samstagnachmittag waren in einer 70er-Zone zwischen Gaildorf und Untergröningen fünf PKW-Fahrer und ein Motorradfahrer mit über 26 m/h über der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit unterwegs. Mit einem Fahrverbot müssen diese Verkehrsteilnehmer nicht rechnen, dennoch erhalten sie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei, sowie ein Bußgeld. Nochmals verschärfte Sanktionen kommen auf einen Motorradfahre rund einen PKW-Fahrer, welche am Sonntag auf der gleichen Strecke bei erlaubten 100 Stundenkilometer mit 158 km/h bzw. 166 km/h unterwegs waren. Hohe Bußgelder, sowie jeweils zwei Punkte in Flensburg erhalten beide. Während der Motorradfahrer ein einmonatiges Fahrverbot erhält, muss der PKW-Lenker zwei Monate auf sein Auto verzichten. Am Sonntag wurde zudem auf der L1050 zwischen Mainhardt-Hütten und Stock im 100 km/h-Bereich ein Cupra mit 150 km/h gemessen. Auch dieser Fahrer hat mit einem entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren zu rechnen. Am Montagnachmittag waren die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei erneut im Bereich der Westumgehung bei Schwäbisch Hall im Einsatz. Dabei wurden sechs Fahrzeuge mit über 121 Stundenkilometern bei erlaubten 100 km/ gemessen. Zudem konnten die Ordnungshüter auch weitere Verstöße beobachten, wie zum Beispiel ein äußerst gefährliches Überholmanöver bei Gegenverkehr in einer Linkskurve.

