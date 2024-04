Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht nach Überholmanöver, Auto durchwühlt

Aalen (ots)

Blaufelden: Unfall nach Überholvorgang - Zeugen gesucht

Am Dienstag gegen 13:30 Uhr war ein 56-Jähriger mit einem Kleinlaster der Marke Daimler-Benz aus Richtung Blaufelden auf der B290 unterwegs. Etwa auf Höhe von Kottmannsweiler überholte ein ihm entgegenkommender bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen LKW. Der Kleinlasterfahrer musste daraufhin ausweichen, zog sein Fahrzeug nach rechts. Dabei kam er von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen und einem Bau. Der Fahrer wurde nicht verletzt. An dem Kleinlaster entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer, welcher überholt hatte, hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt unerlaubterweise fort und entfernte sich von der Unfallstelle.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Auto durchwühlt

Am Dienstag zwischen 15:00 Uhr und 22:30 Uhr durchwühlte ein bislang unbekannter Täter einen in der Raiffeisenstraße geparkten BMW. Offenbar wurden aus einem Geldbeutel rund 20 Euro, sowie zwei Sonnenbrillen, eine Kette und drei USB-Sticks entwendet.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet unter Telefon 0791 400-0 um Zeugenhinweise.

