Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Essingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 59-Jähriger seinen Audi am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr auf der B 29 zwischen dem Aalener Dreieck und dem Essinger Bahnhof anhalten. Eine 21-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Hyundai auf, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Ellwangen: Unfallflucht

Bereits am vergangenen Samstag zwischen 6 und 13 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Dacia, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Oberen Brühlstraße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Diebstahl

Auf eine Summe zwischen 5000 und 8000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte in den vergangenen Wochen verursachten, als sie von einem auf der Entsorgungsanlage Reutehau abgestellten Kettenbagger insgesamt drei Außenspiegel und sieben Außenschweinwerfer entwendeten. Beim Abzwicken der Kabel wurde auch das Display des GPS-Gerätes beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Gschwend: Vorfahrt missachtet - 15.000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Kreisstraße 3247 / Landesstraße 1080 (Ottenried in Richtung Seifertshofen) missachtete eine 74 Jahre alte Audi-Fahrerin am Dienstagmittag kurz vor 14 Uhr die Vorfahrt eines 55-jährigen VW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell