Polizei Hamburg

POL-HH: 2. Fahrzeugkontrollen führen zu Drogenfunden und einer anschließenden Zuführung

Hamburg (ots)

Tatzeit: 16.01.2024, 16:30 Uhr und 20:51 Uhr Tatort: Hamburg-Harburg und Hamburg-Jenfeld

Am gestrigen Tag kontrollierten Polizeibeamte zwei Fahrzeuge in verschiedenen Stadtteilen. Im Verlauf der Überprüfung der Miet-Fahrzeuge und deren Insassen fanden die Beamten Betäubungsmittel und leiteten Ermittlungsverfahren gegen drei Männer im Alter von 21 bis 28 Jahren ein.

In Rahmen einer Verkehrskontrolle in Hamburg-Harburg in der Schwarzenbergstraße nahmen Beamte des Kommissariats Harburg (PK 46) Marihuanageruch aus dem Auto heraus wahr. Daraufhin stellten sie im Fahrzeug, in dem ein 21-jähriger Serbe und ein 28-jähriger Portugiese saßen, ca. 100 Gramm Marihuana, etwa 390 Gramm Haschisch und rund 1.300 Euro Dealgeld sicher.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden zudem noch zwei entladene Schreckschusswaffen und eine Feinwaage aufgefunden. Beamte des weiter ermittelnden Rauschgiftdezernates (LKA 68) führten den 28-Jährigen dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zu. Der 21-Jährige wurde mangels Haftgründen entlassen.

In Hamburg-Jenfeld in der Jenfelder Straße überprüften Zivilfahnder des Kommissariats Rahlstedt (PK 38) einen 27-jährigen Deutschen und das von ihm genutzte Fahrzeug, nachdem sich die Fahrzeuginsassen zuvor verdächtig verhielten. Eine zweite, weibliche Person hatte den Wagen bereits verlassen und sich in unbekannte Richtung entfernt. Im Auto stellten die Fahnder ca. 40 Gramm Kokain, etwa 100 Ecstasy-Tabletten, rund 100 Gramm Marihuana sowie weiteres Beweismaterial wie rund 2.300 Euro mutmaßliches Dealgeld, zwei Mobiltelefone und Verpackungsmaterial sicher.

Weitere Ermittlungen führt in diesem Fall ebenso das LKA 68. Der 27-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wegen mangelnder Haftgründe entlassen.

Schae.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell