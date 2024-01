Polizei Hamburg

POL-HH: 240116-2. Zeugenaufruf nach Raubdelikt in Hamburg-Altstadt



Tatzeit: 13.01.2023, 20:35 Uhr

Tatort: Hamburg-Altstadt, Kleine Rosenstraße

Samstagabend haben fünf bislang unbekannte Täter zwei junge Männer in der Altstadt beraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es in einer Einkaufspassage zwischen den Geschädigten (15 und 18 Jahre alt) und fünf weiteren Jugendlichen / Heranwachsenden zunächst zu einem Streit. Nachdem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes alle beteiligten Personen aus dem Einkaufszentrum verwiesen hatten, drängten zwei Täter der fünfköpfigen Personengruppe die beiden Geschädigten in eine dunkle Ecke und überfiel diese. Hierbei schlugen die Räuber auf ihre Opfer ein und entrissen unter anderem dem 15-Jährigen seine Schuhe von den Füßen. Anschließend flüchteten die fünf Personen in Richtung Gerhard-Hauptmann-Platz.

Passanten, die auf die Situation aufmerksam geworden waren, hielten die Räuber an und im Zuge dessen erhielt der 15-Jährige seine Schuhe zurück. Beide junge Männer wurden durch den Überfall leicht verletzt.

Eine Anzeigenerstattung erfolgte erst später in Begleitung der Eltern am Polizeikommissariat 16.

Das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 114) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1

- männlich - Schwarz - ca. 18 Jahre alt - 180 - 185 cm groß - kräftige Statur - kurze schwarze Haare - schwarze Jacke

Täter 2

- männlich - Schwarz - 14 - 15 Jahre alt - 160 - 165 cm groß - schlanke Statur - kurze schwarze Haare - Dreadlocks - bekleidet mit schwarzer Jacke und schwarzem Beanie

Die drei weiteren männlichen Täter können nicht näher beschrieben werden.

Die beschriebenen Passanten und andere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und /oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

