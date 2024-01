Polizei Hamburg

POL-HH: 240116-4. Polizisten stellen mehrere Kilogramm Drogen sicher - zwei Zuführungen

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a) Mai 2022 - 12.01.2024, b) 14.01.2024, 15:30 Uhr; Tatorte: Hamburger Stadtgebiet

Am vergangenen Wochenende stellten Beamte des Drogendezernates (LKA 68) und in einem weiteren Fall Polizisten der "Task Force Btm" mehrere Kilogramm Drogen sicher und nahmen mehrere mutmaßliche Dealer vorläufig fest. Zwei Männer wurden dem Haftrichter vorgeführt.

a) Beamte des Drogendezernates (LKA 68) erhielten Hinweise auf einen Mann, der seit annähernd zwei Jahren mit Drogen handeln soll. Im Zuge der daraufhin eingeleiteten intensiven Ermittlungen geriet ein 28-jähriger Deutscher in ihren Fokus.

Vergangenen Freitag wurde der Mann schließlich in seinem Auto angehalten. Im Verlauf der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte in dem Pkw rund 2,3 Kilogramm Marihuana fest. Neben den Betäubungsmitteln wurde dazu auch sein Auto und ein Mobiltelefon beschlagnahmt. Der 28-Jährige wurde daraufhin aufgrund des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hatte bereits zuvor Durchsuchungsbeschlüsse für seine Tonndorfer Wohnung und seine Shisha-Bar in Eppendorf erwirkt, die sodann vollstreckt wurden. Wegen Gefahr im Verzuge wurde durch die Polizei zudem die Durchsuchung einer Wohnung sowie eines Kellerraumes in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Hamm angeordnet, die der Tatverdächtige als Lagerraum für weitere Drogen genutzt haben könnte Die durchgeführten Durchsuchungen ergaben unter anderem die Sicherstellung von weiteren 1.500 Gramm Marihuana, etwa 700 Gramm Haschisch, einigen verbotenen Gegenständen sowie über 1.200 Euro mutmaßlichem Dealgeld.

Hierbei kam es auch zur vorläufigen Festnahme des Inhabers des Kellerraumes (29, Deutscher), der in seiner Wohnung in Hamm angetroffen wurde.

Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung der beiden Verdächtigen wurde der 28-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Jener erließ inzwischen Haftbefehl. Der mutmaßliche Komplize des 28-Jährigen wurde wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen dauern an.

b) In einem weiteren Fall erhielten Beamte des Polizeikommissariats 11 am Sonntagnachmittag Hinweise auf einen 18-jährigen Algerier, der in der von ihm bewohnten Wohnung in Neugraben-Fischbek mehrere Drogen lagern und darüber hinaus auch im Besitz einer Schusswaffe sein sollte.

Einsatzkräfte der "Task Force Btm" (PK 113) konnten den 18-Jährigen kurze Zeit später vor einer Drogenhilfeeinrichtung im Besenbinderhof antreffen und vorläufig festnehmen.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten neben fast 30 Gramm Haschisch annähernd 50 verschreibungspflichtige Tabletten, etwa 150 Euro mutmaßliches Dealgeld, mehrere gefährliche Gegenstände (ein Messer, zwei Pfeffersprays) sowie einen Schließfachschlüssel auf.

Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin Dursuchungsbeschlüsse für das Schließfach sowie die Wohnung in Neugraben-Fischbek.

Im Zuge der anschließenden Vollstreckung fanden die Polizisten insgesamt noch über 60 Gramm weiteres Haschisch, etwa 45 Tabletten anderer verschreibungspflichtiger Medikamente, zwei kleine Einheiten Kokain und über 500 Euro mutmaßliches Dealgeld auf.

Bei der Beschlussvollstreckung im Süden Hamburgs kam es auch zum Einsatz des Spezialeinsatzkommandos des Landeskriminalamts (LKA 24). Eine Waffe wurde jedoch nicht aufgefunden.

Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt auch in diesem Fall das Drogendezernat LKA 68.

