HZA-LÖ: Seniorin schmuggelt Luxuskleidung

"Alter schützt vor Torheit nicht", so könnte man meinen, denn eine 78-jährige Frau versuchte Anfang Januar, ihre hochwertigen Kleidungsstücke über das Zollamt Weil am Rhein-Autobahn zu schmuggeln. Als Mitfahrerin in einem britischen Luxusauto wurden die Dame sowie ihr Ehemann bei der Einreisekontrolle durch Zollbeamte gefragt, ob sie Waren in der Schweiz gekauft haben und mitführen. Dies verneinte das Ehepaar. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurde jedoch eine stilvolle Ladung im Kofferraum entdeckt. In einer Tüte befanden sich teure Damenschuhe. Auf die Frage an den Ehemann, ob weitere Waren eingekauft wurden, und sich dieser an seine Frau wandte, fiel ihr ein, Textilien im Wert von fast 4.000 Schweizer Franken eingekauft zu haben. Die Zöllner fanden in zwei weiteren Einkaufstüten die Luxusgarderobe der Frau. Der kurzzeitige Gedächtnisschwund der Seniorin führte zur Einleitung eines Steuerstrafverfahrens und der Erhebung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1.300 Euro, da die Dame ihren Wohnsitz in Luxemburg hat. Der Ausgang des Steuerstrafverfahrens ist noch offen. Nach Abschluss der Formalitäten konnte das Ehepaar die Reise fortsetzen.

