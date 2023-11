Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendieb vorläufig festgenommen

Neuss (ots)

Am Mittwoch (22.11.), gegen 10:00 Uhr, kam es zu einem Vorfall in einem Lebensmittelgeschäft auf der Bataverstraße in Neuss, bei dem ein 39- jähriger Mann ohne festen Wohnsitz mehrere Spirituosenflaschen entwendete. Nachdem er diese in seine mitgeführte Tasche gesteckt hatte, ging er damit durch den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Eine 49- jährige Mitarbeiterin des Geschäfts packte den Dieb daraufhin am Arm, um ihn aufzuhalten. Der 39- Jährige riss sich jedoch los und flüchtete mit einem Fahrrad.

Im Rahmen einer Fahndung konnte er allerdings durch Polizisten im Bereich der Kreuzung "Römerstraße / Bataverstraße" angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das bei ihm aufgefundene Diebesgut wurde sichergestellt. Der 39- Jährige wurde einer umliegenden Polizeiwache zugeführt, wo ihm auch eine Blutprobe hinsichtlich des Konsums von Alkohol sowie Betäubungsmitteln entnommen wurde.

Der Tatverdächtige wird nach der Prüfung von Haftgründen am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 12 in Neuss.

