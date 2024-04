Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrecher mit Heißhunger, Unfall, Zigarettenautomatenaufbruch

Aalen (ots)

Winnenden: Einbrecher mit Heißhunger?

Zwischen Dienstag, 20:00 Uhr und Mittwoch, 15:24 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu den Kellerräumen eines Hauses in der Oberen Sackstraße. Im Keller durchwühlte der Eindringling mehrere Taschen mit Hausrat, bevor er offenbar aus einem Gefrierschrank die Lebensmittel aus mehreren Schubladen, sowie Nudeln und zum Waschen bereit gelegte Kleidung an sich nahm. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Die Polizei Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07195 6940.

Alfdorf: Unfall mit Kleinkraftrad

Am Sonntag gegen 0:30 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad der Marke Piaggio die K1887 von Pfahlbronn in Richtung Welzheim. In einer Linkskurve kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde dabei leicht verletzt. An dem Piaggio-Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Plüderhausen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen 18:30 Uhr am Dienstag und 8:30 Uhr am Mittwoch brachen Unbekannte einen in der Wilhelm-Bahmüller-Straße aufgestellten Zigarettenautomaten gewaltsam auf. Aus dem Automaten entwendeten sie die vorhandenen Zigaretten. Bei dem Aufbruch entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro.

Die Polizei Plüderhausen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 81344.

