POL-FR: Zell im Wiesental: Beleidigung und Bedrohung einer Gemeindevollzugsbediensteten - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In Ausführung ihres Amtes wurde am Freitag, 15.12.2023 gegen 11.30 Uhr eine 31 Jahre alte Gemeindevollzugsbedienstete von einem 28 Jahre alten Mann in der Schönauer Straße beleidigt und bedroht. Der 28-Jährige war nicht damit einverstanden, dass das Fahrzeug seiner Familienmitglieder, welches auf einer Sperrfläche und dem Gehweg stand, weggefahren werden soll. Die 31-Jährige suchte Schutz im nahegelegenen Bürgerbüro. Der Vorfall konnte von mehreren Passanten beobachtet werden. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) in Verbindung zu setzen.

