Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Auto auf Discounter-Parkplatz beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein grauer VW Tiguan wurde am Freitag, 15.12.2023 zwischen 15.40 Uhr und 16.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "In der Teichmatt" beschädigt. Unbekannte ritzten vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den Namen "Elias" in den Lack vom Kofferraum. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell