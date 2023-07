Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr, Rottweil) Hungriger Siebenschläfer sorgt für einen Polizeieinsatz (18.07.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es in einem Anwesen in der Bahnhofstraße zu einem Polizeieinsatz gekommen, da ein besorgter Anrufer ein Wildtier in der Küche seiner Nachbarn mitteilte. Vor Ort stellten die Beamten einen Siebenschläfer fest, der genüsslich die in der Küche stehenden Essensreste verzehrte. Wohl von den für das Tier lecker duftenden Speisen angelockt, verschaffte sich das niedliche Wildtier über ein offenstehendes Fenster Zutritt in die Innenräume des Gebäudes und stillte seinen Hunger. Die Polizisten brachten den Nager aus der Wohnung und ließen ihn im umliegenden Grünen wieder frei.

