POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannter touchiert Holzzaun und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (18.07.2023)

Singen (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Mittwoch ein Werbeplakat auf der Industriestraße angezündet und dabei Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Der Unbekannte legte das zuvor in Brand gesetzte Kunststoffplakat auf einem im Außenbereich eines Imbisses stehenden Holztisch, der dadurch ebenfalls in Brand geriet und nicht unerheblich ...

mehr