POL-COE: Dülmen, Ostdamm/ Unfall zwischen Auto- und betrunkenem Radfahrer

Coesfeld (ots) - Am 15.05.2023, gegen 15.13 Uhr, hielten bislang unbekannte Betrüger mehrere Fahrzeuge auf der L580 in Dülmen, Rorup an und verlangten nach Geld. Sie standen mit einem älteren blauen Opel Kombi in einer Zufahrt und kurze Zeit später auch auf einem Feldweg an der L580 in Dülmen, Rorup. Durch Winken machte eine unbekannte männliche Person neben der ...

mehr