POL-FR: Landkreis Waldshut -Bonndorf -- Brand eines Holzschopfes nach technischem Defekt

Freiburg (ots) - Die Feuerwehr musste ausrücken, weil am Sonntag, den 17.12.2023, gegen 20:10 Uhr in der Straße "Mühlenrain" bei einem Gewerbebetrieb eine Plane angezündet worden war, mit welcher Lagerkisten abgedeckt sind. Die Polizei in Weil am Rhein ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Inbrandsetzung. Zur ...

mehr