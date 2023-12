POL-FR: Erstmeldung: Lörrach, BAB A 98, Verkehrsunfall mit Personenschaden, mehrere Fahrzeuge beteiligt, witterungsbedingte Rutschgefahr!

Freiburg (ots) - Am Sonntag, den 17.12.2023, gegen 20:00 Uhr, musste die örtliche Feuerwehr zu einem Brand in Bonndorf ausrücken. In Brand geraden war ein offener Holz-Schopf neben einem Wohnhaus nördlich des Friedhofes. In dem Schopf hatte sich offenbar der Akku eines dort abgestellten E-Bikes entzündet. Der ...

