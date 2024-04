Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfall

Aalen (ots)

Welzheim: In Wohnhaus eingebrochen

In der Stettiner Straße wurde zwischen Sonntagabend und Montagvormittag (31.03.-01.04.24) eingebrochen. Die Täter haben sich gewaltsam über einen Wintergarten Zugang zum Wohngebäude verschafft und hieraus Schmuck und Wertgegenstände entwendet. Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07182/92810 entgegengenommen werde.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Eine 44-jährige Opel-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 11.40 Uhr von einem Grundstück auf die Bühlstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt des Durchgangsverkehrs. Sie stieß hierbei mit einer Golf-Fahrerin zusammen, wobei an den Autos 8000 Euro Sachschaden entstand. Eine Autofahrerin verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Autos wurden abgeschleppt.

